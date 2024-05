Calcio C femminile Assalto alla Solbiatese. Lo Spezia Women vuole il quarto posto

Congedo casalingo per lo Spezia Women di Morbioni, nel match con la Solbiatese che è una sorta di ’spareggio’ per il quarto posto che sarà sicuro con una vittoria, altrimenti tutto verrà rimandato all’ultima giornata di domenica 2 giugno. Si attende un buon pubblico per salutare e ringraziare le ragazze per lo splendido campionato. Ma dopo 11 vittori di fila la squadra non vuole fermarsi, mentre la società sta gia lavorando per la prossima stagione. Il via alle 15,30 al Marchini di Castelnuovo Magra, arbitra Merlino di Pontedera, assistenti Barlocco di Legnano e Cappelletti di Lodi. Convocate 18 giocatrici: Aliquò, Barraza, Buono, Ciccarelli, Danci, Del freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lo Vecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Passalacqua, Sansevieri, Scucka e Trentini. Assente solo l’infortunata Vacchino. Al seguito con il patron Conte, il presidente Gogu, i vice allenatori Solinas ed Erbetta, il preparatore dei portieri Aliboni, il preparatore atletico Berretti, la team manager Alberti, la responsabile logistica Pagano, la social manger Maarouf e l’addetto alla biglietteria Savi.

M.Z.