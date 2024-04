Calcio. C’è la Solbiatese. Anticipo di playoff per l’Ardor Lazzate

I playoff dell’Ardor Lazzate iniziano con due domeniche di anticipo. I gialloblù, dopo il blitz di Vergiate che non ha comunque messo in cassaforte la partecipazione alla post season, se la vedranno domenica con la Solbiatese (quinta in coabitazione con FC Milanese a -3) e poi all’ultima trasferta a Pavia (quarta a -2). Una delle due potrebbe essere una delle sfidanti nei playoff per un finale di stagione incertissimo. Il focus ora è sulla “Solbia“ che guadagnatasi la finalissima di Coppa Italia nazionale in programma a metà maggio a Firenze contro il Paternò, ha ripreso a macinare gioco e punti. Le due squadre quest’anno si sono incrociate anche nella fase regionale di Coppa Italia, in semifinale, dando vita sempre a match ricchi di gol. Ripercorriamoli partendo dalla gara di andata in campionato che si concluse con un pirotecnico 3-3 mentre nel doppio confronto di Coppa all’andata la Solbiatese vinse 3-0. Il 3-1 del ritorno firmato Ardor non bastò per raggiungere la finale col Ciliverghe. E domenica prossima? Il portiere Andrea De Toni (nella foto) sarà chiamato agli straordinari.

Ro.San.