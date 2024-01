Calcio, chiuso il mercato dei dilettanti. Caleo al Magra Azzurri. Scatenato il Ceparana

Alla ripresa dei campionati di calcio dopo la sosta natalizia diverse squadre spezzine presenteranno volti nuovi chiamati a rinforzare, almeno queste le intenzioni, le rose e ritoccare gli obiettivi stagionali. Diverse operazioni stanno ravvivando il mercato autunnale nella finestra che consente il cambio di casacca. Si dividono le strade tra la Fezzanese e l’attaccante Mario Verona ex Colli Ortonovo e Forza e Coraggio: la risoluzione del rapporto lo pone come ottimo obiettivo per diversi club in difficoltà nella fase realizzativa. Il giocatore infatti ha sempre dimostrato grandi doti di cannoniere. In Promozione continua la campagna di rinforzo del Magra Azzurri che dopo aver tesserato Nicolò Sbarra e Simone Bartolozzi ha consegnato al tecnico biancazzurro Giovanni Putti anche il difensore Andrea Caleo proveniente dai cugini della Tarros Sarzanese. Tripletta del Ceparana: il club che milita nel torneo di prima categoria ha tesserato Fabio Belatti difensore ex Cadimare, Giulio Pizzicone attaccante proveniente dal Real Querceta e Marco Maccione dal Monzone. Sempre in prima categoria il Vezzano ha consegnato la panchina al tecnico Ivan Vatteroni nelle ultime stagioni alla guida all’Antica Luni. La rivelazione Brugnato punta sull’attaccante Valentino Toso dal Levanto per proseguire in una annata che dopo il salto di categoria la sta mettendo in luce anche sul palcoscenico della prima.

Si incontrano nell’Arcola i fratelli Manfredi. Nicola è tornato infatti in maglia granata dopo la parentesi al Cadimare e giocherà così in coppia con il fratello Gabriele. Sempre il club arcolano ha ingaggiato Leonardo Stefanini dalla Massese. Tante novità per lo Spezia Sportale, matricola del campionato di seconda categoria, che ha portato in squadra Tommaso Centi, Matteo Barabino, Marco Butteri, Federico Cavalli, Gianmarco Carnovale.