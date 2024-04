Calcio Conto alla rovescia per il “Città di Massa“. Torneo Open senza limiti di tesserati Figc

Il campo sportivo “Raffi“ è pronto a ospitare per il terzo anno consecutivo il torneo di calcio a 11 “Città di Massa – Arena dei Leoni“ organizzato da “Il Calcio Che Passione“ in collaborazione con l’Asd Romagnano Calcio. Il taglio del nastro avverrà il 13 maggio e la competizione si protrarrà fino al 26 giugno, giorno designato per la finalissima. Il torneo è Open, ovvero senza limitazioni di tesserati Figc. Questo significa che il livello di gioco sarà molto alto. Con la fine di tutti i campionati ufficiali per gli amanti del pallone questo appuntamento diventa imperdibile. Nella passata edizione le squadre partecipanti sono stare 17 e i vincitori sono risultati i padroni di casa, i Dallas, che in finale hanno superato “Il Re dello Spiedo“.

La prima edizione, invece, era stata vinta dai “Peacky Blinders“ che quest’anno tornano di nuovo tra i partecipanti e diventano un’antagonista impegnativa per i campioni in carica. Tra le compagini che hanno già dato la propria adesione ci sono anche le semifinaliste dell’anno passato Beck’s Bier Boys e Chm Football Club assieme ai Tiro al Piattello, finalisti della prima edizione ed alla Pinseria Romana.

Gli organizzatori invitano ad affrettarsi perché c’è tanta richiesta, complice anche il ricco montepremi in palio, e le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento delle 20 squadre. Per avere tutte le informazioni è possibile contattare il numero 389 88.09.554.