Calcio Coppa di Terza. Campiglia, rimonta bella e incredibile. Vescovado battuto

Vescovado

2

Campiglia

4

VESCOVADO – Inizio traumatico per il Campiglia che si trova sotto di due reti all’11’. Il primo gol è un bellissimo tiro dalla distanza di Boumarouane al 6’ e poco dopo c’è un rigore peri locali che Pianigiani trasforma nel 2-0. Il Vescovado in contropiede è ancora pericoloso ma i valdelsani si riorganizzano ed al 34’ Zagami, con un diagonale al termine di una bella azione personale, riapre il match. Ancora Campiglia in avanti ed al 45’ colpo di testa vincente di Vigni su calcio d’angolo ed è 2-2. Nella ripresa c’è una fase di stanca ma la partita si ravviva al 69’ grazie ad un calcio di punizione di Casini che insacca a foglia morta. Buona ma sterile la reazione del Vescovado ed all’83’ in contropiede Maccioni chiude definitivamente i conti. Vescovado generoso ma al 94’ è Schiano a sfiorare il quinto gol per gli ospiti.

GiuSte