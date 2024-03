Calcio, Coppa Emilia Romagna. Faenza in semifinale

Serata di Coppe e di recuperi per il calcio nostrano, uscito vittorioso su tutti i fronti. La Virtus Faenza vince 3-1 ai rigori a Riccione e si qualifica per le semifinali della Coppa Emilia-Romagna di Prima Categoria. Un successo maturato dagli 11 metri dopo il pari nei tempi regolamentari per 1-1. Segna per primo il Riccione con Tonini (3’ st) ma pareggia Subashi al 28’ st. Si va così sul dischetto: la Virtus Faenza segna con Bernabei e Bertini si supera parando il tiro di Cangini. Ma pure bomber Gamberi si fa respingere il tiro: Bertini, però, diventa l’eroe della serata, respingendo anche la conclusione di Cremonini. Segnano sia Vespi, sia Deluigi poi Dalmonte realizza il 3-1 mentre il tiro di Urbinati termina fuori tra gli abbracci dei faentini. Festeggia la Virtus anche per i risultati dei due recuperi di campionato: infatti, perdono sia Ceretolese, sia San Benedetto, così i biancoverdi restano quarti in piena zona playoff. Feste anche in casa Riolese con la vittoria nei quarti della fase regionale di Coppa: i giallorossi si impongono 7-6 ai rigori sull’Athletic Poggio e approdano così alle semifinali. Risultati quarti Coppa Emilia-Romagna. Prima Categoria: Riccione-Virtus Faenza 1-1, 2-2 rigori, Real Casalecchio-Gallo 0-2, Casalese-Daino 4-6 rig., Colombaro-Quattro Castella (3 aprile). Qualificate: Virtus Faenza, Gallo, Daino. Seconda Categoria: Riolese-Athletic Poggio 1-1, 7-6 rigori. Mercoledì 3 aprile: Busseto-Fortitudo Modena, N. Codigorese-Bazzanese, Mezzani-Mirandolese. Recuperi 1ª Categoria, girone E (24ª giornata): Ceretolese-Utd Montefredente 1-2, S. Benedetto-Petroniano 0-1. Classifica: Petroniano 54; T. Pedagna 47; Valsetta 44; Virtus Faenza 38; Ceretolese, S. Benedetto 37; Basca, Pontevecchio, C. S. Pietro 34; Dozzese 32; R. Casalecchio 31; La Dozza 25; S. Imolese 24; C. del Rio, Utd. Montefredente 23; Porretta 8.

u.b.