Calcio Coppa Italia Eccellenza. Bravo Atletico Bmg. Conquistati i "quarti»

ATLETICO BMG

1

OSIMANA

0

ATLETICO BMG: Battistelli, Angeli, Ziroli, Fondi, Neziri, Fapperdue, Paletta (41’ st Francescangeli), Proietti, Sciacca (51’ st T. Valentini), Canavese (47’ st Maggese), Paciotti. (38’ st M. Valentini) A disp.: Ercolanetti, Boninsegni, Pasqualini, Sbarzella, Tomaino. All.: Farsi.

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (38’ st Baiocco), Mosquera, Borgese, Patrizi, Micucci, Mercanti (8’ st Bugaro), Bambozzi, (21’ st Straccio), Tittarelli (38’ st Colonnini), Buonaventura (48’ st Di Lorenzo), Alessandroni. A disp.: Piergiacomi, R. Fermani, Bellucci, Labriola. All.: Aliberti.

ARBITRO: Burattini di Roma 1.

MARCATORE: 23’ st Paletta.

L’Atletico Bmg conquista il pass per i quarti di finale della coppa nazionale di Eccellenza dove affronterà i modenesi del Terre di Castelli. La formazione di Farsi bissa la vittoria dell’andata in casa dell’Osimana. In terra marchigiana, due settimane fa, 2-0 firmato dagli argentini Canavese e Sciacca, a Massa Martana è l’altro sudamericano, l’italo-venezuelano Paletta a siglare il gol vittoria a metà ripresa. Una gara in cui la Bmg ha rischiato solo nella ripresa, con Battistelli bravo a salvare il risultato in due occasioni. Settimo clean sheet in dieci gare per Farsi. Oggi a Roma il sorteggio per decidere chi giocherà in casa l’andata mercoledì prossimo.