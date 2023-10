CALCIO COPPA ITALIA. Harakiri Magra Azzurri. Rapallo passa ai rigori

MAGRA AZZURRI

3

RAPALLO

5

(3-5 dopo i calci di rigore)

MAGRA AZZURRI: Cozzolino, Menotti, Rizzari, Salamina, Lertola, Barabino, Pellegri, Lazzoni, Gasparotti, Giannini, Giannarelli. All. Putti.

RAPALLO RUENTES: Alesso, Oucif, Toscano A., Chavez Moncada, Greco, Chiesa, Toscano F., Parigi, Bulat, Gjurra, Owusu Ansah. All. Rossetti.

Arbitro: Fraticelli di Genova

Reti: 5’ Pellegri, 35’ Parigi, 54’ Toscano F., 68’ e 78’ Bacigalupo, 90’ Ortelli (rigore). 5’ pts Petriccioli, 20’ sts Owusu Ansah (rigore).

SANTO STEFANO MAGRA – Una valanga di reti, davvero troppe però per il Magra Azzurri che per passare il turno avrebbe potuto semplicemente gestire il successo conseguito all’andata per 4-2 e passare il turno. Invece il Rapallo Ruentes ha ribaltato il risultato sfiorando il colpaggio già nei tempi regolamentari. Poi i santostefanesi in extremis hanno portato la sfida ai supplementari e a quel punto sembravano vicini all’impresa ma i ruentini all’ultimo tuffo l’hanno portata ai rigori e dal dischetto non hanno sbagliato segnando 5 volte contro le 3 del Magra Azzurri passando il turno