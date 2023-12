Calcio Coppa Italia. Lazzate sfiora la rimonta: eliminata per un gol

CARATE BRIANZA

A tenere su il morale in casa Folgore sono i due gol di Barranco, l’unica cosa da salvare nel pomeriggio di Pero. Un bel biglietto da visita per lui, già in doppia cifra nel girone di andata se sommiamo le 9 segnature con la maglia dell’Albenga nel girone A dove era vicecapocannoniere. È in Italia dal settembre del 2021 quando accettò la proposta del Verbano in Eccellenza. Partenza con 5 gol (e due doppiette) in 9 gare, alla fine furono 11 che gli valsero la chiamata al piano di sopra allo Stresa dove arrivò a quota 11 in 37 partite che non bastarono però alla squadra per salvarsi. A luglio è stato annunciato dal Chieri, ma poi non se ne fece nulla. A inizio agosto andò in prova al Livorno prima di firmare con l’Albenga dove è esploso.