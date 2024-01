Calcio Coppa Italia. Montalcino battuto. L’Alberoro centra la qualificazione

Montalcino

1

Alberoro

2

MONTALCINO – Finisce ai quarti di finale il cammino del Montalcino in Coppa Italia. Sono gli aretini di Alberoro ad esultare al termine di una gara che si è accesa nella ripresa. Il primo tempo infatti ha visto le due squadre impegnate ad interrompere le manovre avversarie. Al 54’ c’è una punizione per i biancoverdi, Ciolli mette in area una palla d’oro sulla quale arriva D’Aniello che insacca per il vantaggio. Un minuto dopo il Montalcino va vicinissimo al raddoppio ma Calmati, un po’ d’istinto e con un po’ di fortuna ferma il tiro. Al 70’ la palla arriva in area del Montalcino e gli aretini segnano. L’assistente alza la bandierina per segnalare il fuorigioco ma l’arbitro Leonetti che fra l’altro era dietro rispetto all’azione lo ignora e convalida. Il Montalcino ci riprova e quando ormai i supplementari sembravano inevitabili arriva il gol di Bernacchia che regala ai suoi la qualificazione. Andrea Falciani