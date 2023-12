Calcio Coppa Italia Promozione. Derby a Lamporecchio per la Real Cerretese. La squadra di Petroni debutta negli ottavi di finale

A quasi due mesi di distanza esatti la Real Cerretese torna a I Giardinetti di Lamporecchio per affrontare la Lampo Meridien. A differenza dello scorso 8 ottobre, quando i biancoverdi ’medicei’ si imposero 2-0 nella quarta giornata di campionato, stavolta la gara è valida per il secondo turno del triangolare degli ottavi di finale di Coppa Italia. Nella prima sfida il Lampo Meridien, uscito indenne domenica scorsa da Pietrasanta, è stato battuto dalla Larcianese e stasera (fischio d’inizio alle 20) è chiamata a vincere per continuare a nutrire qualche speranza di qualificazione. La Real Cerretese avrà invece comunque modo di andare poi a giocarsi il tutto e per tutto nella terza ed ultima giornata del gironcino, in casa contro i ’cugini’ della Larcianese. Tuttavia arrivarci con un risultato positivo, magari con una vittoria con più di una rete di scarto, permetterebbe a Michelotti e compagni di scendere in campo con la consapevolezza di avere due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Prima però c’è da pensare alla sfida odierna, alla quale i padroni di casa si presenteranno con un nuovo allenatore in panchina. Dopo l’esonero di Montagnolo, la guida tecnica della squadra è infatti stata affidata a Magrini con l’attuale mister della Juniores Bartolozzi che gli farà da secondo. La Real Cerretese finora è stato praticamente un rullo compressore in trasferta, cinque vittorie in sei uscite con appena tre reti al passivo, come testimonia anche l’ultimo rotondo 4-1 inflitto al San Piero a Sieve nello scontro diretto tra seconde in classifica.

Si.Ci.