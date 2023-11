Calcio, coppa italia serie d. Undici metri di gioia per la Casatese di Commisso. La lotteria dei rigori vale il passaggio agli ottavi

Qualificazione con brivido annesso. Avanti per 1-0 sino al novantesimo, al Chittolina di Vado Ligure la Casatese si era fatta raggiungere dai locali proprio allo scadere. I ragazzi di Giuseppe Commisso, però, hanno poi rimediato vincendo per 5-3 dopo la lotteria dei calci di rigore. Il Vado ci prova al 2’ con Costantino che però non trova la porta. La Casatese sfiora il vantaggio al 14’, il tiro di Perego si stampa sul palo. Il gol dei biancorossi è però soltanto rinviato e giunge al 20’ con Isella che sfrutta un cross dalla destra e infila Romano. Lo stesso Isella per poco non fa harakiri al 13’ nel tentativo di neutralizzare un insidioso corner di Dodaro. Al 24’ la formazione ospite prova ad allargare il fossato, ma Seria conclude a lato. Al 33’ Silvano manda alto su punizione. Nella ripresa i biancorossi cercano di chiuderla al 20’ con una punizione di Seria all’incrocio dei pali, una conclusione di destro di Stefanoni parata alla mezz’ora da Romano e un tiro a lato di Esposito al 43’. Quando ormai per Isella e compagni la qualificazione sembra in cassaforte il Vado, inaspettatamente, pareggia al 45’ con un tiro dal limite di Dodaro. Si va quindi ai calci di rigore: per il Vado segnano Pera e Costantino ma sbagliano Dodaro e Casazza, per la Casatese vanno a bersaglio Stefanoni, Seria, Perego e Gulinelli. E la squadra di Commisso può festeggiare.

Cr. Com.