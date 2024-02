CALCIO COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA. Marolacquasanta cade sul più bello

Pieve Ligure

Marolacquasanta

PIEVE LIGURE: De Ambrosis (65’ Valenti), Cafiero, Garaventa, Passalacqua, Maghamifar, Cordano, Saverio, Doria (55’ Mele), Moreno (51’ Toriello), Darodi (73’ Gandolfo), Cusimano (55’ Garrone). All. Pereyra.

MAROLACQUASANTA: Ancorati, Chiappini, Truffello, Rossi, Tregrosso, Castellanotti, Piastra, Eminente, Ciccarello (46’ Castro), Odone (62’ Poletti), Parra (62’ Guano). All. Pedretti.

Arbitro: De Longis di Chiavari.

Reti: 30’ Doria, 92’ Saverio.

Note: espulsi al 90’ Castellanotti e Biagioni (dalla panchina).

BOGLIASCO – Inizia male il triangolare di semifinale di Coppa Liguria per il Marolacquasanta battuto 2-0 dal Pieve Ligure. Prossimo match il 6 marzo al ’Tanca’ tra marolini e Cogornese, il 20 marco Cogornese-Pieve Ligure. Il ko dell’altra sera compromette la qualificazione per il team di Ivano Pedretti. Al 30’ padroni di casa in vantaggio con un tiro dal limite di Doria. Dopo alcune occasioni per il Marolacquasanta al 92’ Saverio prima impegna Arcorati e poi raddoppia chiudendo i conti del match.