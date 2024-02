Calcio Coppa Toscana. Atletico sconfitto ai calci di rigore. Passa il Chianti

Chianti Nord

4

A. Piancastagnaio

3

STRADA IN CHIANTI – Non sono bastati 120’ di gioco ed ai calci di rigore il Chianti Nord prevale per 4-3 approdando alla finale della Coppa Toscana di prima categoria eliminando l’Atletico. Gli amiatini si presentano in campo con Bulut, Santelli L., Stolzi E., Pinzuti G., Santelli F., Magini, Bisconti, Stolzi M., Tondi, Caccamo, Coppi. Partita tutto sommato equilibrata, con un primo tempo più vivace. I fiorentini colpiscono una traversa ma poco prima del riposo è l’Atletico ad avere una ghiotta occasione per passare in vantaggio sventata dal portiere locale. Ad inizio ripresa al 55’ rigore per il Chianti Nord: Bulut salva gli amiatini. Il resto della gara, compreso i supplementari, scivola via senza grosse emozioni.

Poi la lotteria dei rigori e si spegne il sogno dei pianesi che vedono sfumare la qualificazione.

Giuseppe Stefanachi