Calcio Coppa Toscana. Impresa Atletico. Massa Valpiana si deve inchinare

Massa Valpiana

2

A. Piancastagnaio

4

MASSA MARITTIMA – Clamorosa impresa dell’Atletico che si qualifica per le semifinali della Coppa Toscana di Prima categoria andando a vincere in casa della squadra che sta dominando in lungo e in largo il girone E del campionato. Tutte nella ripresa le sei reti. Primo tempo equilibrato con una occasione per parte. Nella ripresa sono i maremmani a segnare al 50’ su rigore battuto da Catalano. L’Atletico reagisce con vigore e pareggia al 56’ con un diagonale di Benedetti. Gara aperta ma i pianesi al 66’ segnano il 2-1 ancora con Benedetti in mischia. I massesi attaccano ma in contropiede all’87’ Caccamo fa mezzo campo e firma il 3-1. La quarta rete all’88’ è di Benedetti con un pallonetto e nel recupero il Massa segna con Palmieri il 4-2. Grande soddisfazione, ovviamente, nell’ambiente amiatino, ma domenica difficile trasferta a Viciomaggio.

Giuseppe Stefanachi