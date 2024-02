Calcio coppa toscana prima categoria. Albacarraia non passa, ko in semifinale

Finisce in semifinale l’avventura dell’Albacarraia nella Coppa Toscana di Prima Categoria. La squadra allenata da Francesco Pugliese è stata battuta con il punteggio di 4-1 dal San Giuliano, una delle formazioni più quotate della Toscana. La società pisana sta dominando il campionato: nel Girone B è ancora imbattuta, guida la classifica con 21 punti di vantaggio sulla seconda e ha già un piede e mezzo in Promozione. Al "Bui" di San Giuliano Terme la squadra allenata da Lorenzo Roventini si è portata in vantaggio al 9’ del primo tempo grazie a una rete segnata da Doveri. Nella parte centrale della ripresa i padroni di casa hanno allungato con la doppietta di Doveri al 70’ e il provvisorio 3-0 di Pesci al 75’. Per gli ospiti la rete della bandiera è stata segnata da Lippini all’80’. Ha chiuso i conti un gol del nuovo entrato Nastasi all’84’. Per la squadra di Pugliese, neopromossa in Prima, un ottimo cammino. La formazione: Muratori, Corti, Magnolfi, Cavallaro, Mattolini, Cherici, Petti, Taruntoli, Lippini, Simonetta, Terrafino.