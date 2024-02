Calcio coppa toscana prima categoria. Impresa del Chianti Nord: vola in finale

Il Chianti Nord conquista la finale della Coppa Toscana di Prima Categoria. La squadra allenata da Claudio Michelacci ha superato l’Atletico Piancastagnaio dopo i calci di rigore al termine di una partita che rimane sempre in equilibrio. Al "Borchi" di Strada in Chianti l’avversaria della semifinale è una formazione senese che sta lottando per la vittoria del campionato nel Girone F, dove è seconda in classifica a quattro punti dalla capolista. L’incontro rimane bloccato sul risultato di 0-0 nei 90’ regolamentari, nonostante due traverse di Virgili e Filippo Spiga, e un rigore parato a Fiumi. Nulla cambia nei tempi supplementari e la qualificazione alla finale viene decisa ai calci di rigore: i padroni di casa si impongono per 4-3. Per il Chianti Nord vanno a segno Cordini, Fiumi, Niccolò Spiga e Filippo Spiga; parato il penalty di Piccini. Due errori per gli ospiti. La formazione, rimaneggiata, del Chianti Nord: Magnelli, Fortunati M., Spiga F., Piccini, Piazzini, Paoli, Fiumi, Cordini, Virgili, Spiga N., Dosso. Poi sono entrati Russo e Polo.