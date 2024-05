Calcio D: intanto l’under 19 affronterà nella finale playoff proprio la squadra romagnola. Imolese, un altro sgambetto da fare. Nel mirino domani c’è il Ravenna

Toccherà un’altra volta all’Imolese ricoprire a distanza di sette giorni il ruolo di giudice "parziale" della corsa alla promozione in serie C.

Dopo avere fermato domenica scorsa il Carpi (1-1) e rovinato una festa già preconfezionata al Galli davanti ai quasi 700 tifosi ospiti arrivati dall’Emilia, i rossoblù saranno di scena domani pomeriggio al Benelli (ore 15) per sfidare il Ravenna, secondo in classifica, dell’ex Massimo Gadda (allenatore a Imola in D nella stagione 17/18).

Per conquistare il primo posto nel girone, i giallorossi dovranno per forza battere la squadra di mister Gianni D’Amore e, contemporaneamente, sperare in un passo falso della capolista Carpi, impegnata in casa contro il Certaldo.

Quel che è certo è che, pur senza concreti obbiettivi di classifica, l’Imolese, come accaduto domenica scorsa, proverà comunque a fare la sua partita, provando a sfatare un tabù lungo 21 anni: l’ultimo acuto dei rossoblù in terra bizantina, infatti, risale al novembre del 2003 (2-1 firmato dalle reti di Negrini e Lorenzini), nell’allora campionato di Serie C2-girone B.

Ma non sarà l’unico derby del fine settimana tra queste due squadre: oggi pomeriggio, infatti, sempre a Ravenna (ore 16), sarà protagonista l’under 19 (nella foto) dell’Imolese che, dopo avere sconfitto il Forlì a domicilio 1-0 in semifinale (grazie ad un gol di Molla), affronterà nella finale playoff di categoria i pari età giallorossi.

Giovanni Poggi