Calcio, dal Verona all’Ankaragucu. E dopo il suo record. Saponara va in Turchia

Riccardo Saponara ha lasciato il Verona e si è trasferito nella massima serie della Turchia (la Super Lig) dove vestirà la maglia dell’Ankaragucu, squadra della capitale Ankara. Con la formazione veneta il 33enne fantasista forlivese aveva collezionato 12 presenze in campionato, l’ultima una settimana fa sul campo della Roma, ‘gettoni’ che gli avevano consentito di raggiungere la 230ª partita disputata nella massima serie e di stabilire il record di presenze, tra i giocatori forlivesi, in serie A superando il forlimpopolese ex milanista Luciano Zecchini.

La nuova squadra di Saponara, con la quale ha firmato un contratto di due anni e mezzo, è allenata da Emre Belözoglu e in questa troverà l’italiano Federico Macheda, cresciuto nella Lazio ed ex attaccante anche di Manchester United e Panathinaikos con 72 reti in carriera. L’Ankaragucu, dopo 23 giornate, si trova in 11ª posizione, con 23 punti, in una classifica guidata da Fenerbahche, a quota 60, davanti a Galatasaray (57) e Trabzonspor (37). Probabile che Riccardo Saponara esordisca venerdì prossimo nel match interno con il Sivasspor Kulubu.

Franco Pardolesi