Calcio, dalla Promozione alla Terza Categoria. Il Forlimpopoli cade, Orioli lancia l’Atletic Frampula Nel calcio forlivese, la Sampierana vince contro il Forlimpopoli in Promozione, mentre il Fratta Terme pareggia. Nel derby di Prima Categoria, il Carpena batte l'Edelweiss. In Seconda Categoria, il Vecchiazzano è in testa nel girone N, mentre il Ronta guida il girone O. Infine, l'Atletic Frampula trionfa nella Terza Categoria.