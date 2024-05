Calcio Decolla il torneo “Città di Massa - Arena dei leoni“ Tanti big in passerella sul sintetico del Raffi

La terza edizione del torneo di calcio a 11 “Città di Massa – Arena dei Leoni“ aprirà ufficialmente i battenti domani sera sul sintetico del “Raffi“ ed accompagnerà gli sportivi sino al 26 giugno. Gli organizzatori de “Il Calcio Che Passione“, in collaborazione con l’Asd Romagnano Calcio, sono riusciti a radunare ben 16 formazioni agguerrite che si daranno battaglia per il titolo di questo torneo Open, ovvero senza limitazioni di tesserati Figc. Nel girone A figurano San Donato Tavernello, Beck’s Bier Boys, Green Lock e Asd Romagnano Dallas; nel girone B Chm Football Club, I Dallas, Tiro al Piattello e San Vitale Bar Stella; nel girone C Syskon, Los Muchachos, GL Marmi FC e Ragazzi di Quartiere; nel girone D Pinseria Romana da Fabietto, Eternals, Peacky Blinders e RV 29.

Ogni sera si disputeranno due gare. Si parte domani con le sfide tra Gl Marmi-Ragazzi di Quartiere (ore 20.15) e Chm-Dallas (ore 21.30). Martedì sera sono in programma Peacky Blinders-Rv29 (ore 20,15) e Pinseria Romana da Fabietto-Eternals (21,30), mercoledì Green Lock- Asd Romagnano Dallas (ore 20,15) e San Donato Tavernello-Beck’s Bier Boys (ore 21,30), giovedì Tiro al Piattello-San Vitale Bar Stella (ore 20,15) e Syskon- Los Muchachos (21.30).

L’"Arena dei Leoni" sta crescendo di livello ed è diventata uno dei tornei più ambiti in zona, complice il ricchissimo montepremi. Sono tantissimi i giocatori di categoria che vi partecipano ed ogni squadra ha diversi “pezzi pregiati“. I campioni in carica sono i padroni di casa del Dallas (nella foto) con il “Tanque“ Lopez, i gemelli Fruzzetti, Della Pina, Biagini, Catola, Dell’Amico, Berti, Di Benedetti, Domenici, Fortunati e Doretti. Nella Pinseria Romana da Fabietto milita il bombe Bertuccelli mentre nei Beck’s Bier Boys figurano Nicodemi in porta, i fratelli Papi e i vari Manfredi, Togneri, Mussi, Perinelli, Brondi, Sbarra, Marabese, Verona e Corsi. I Peacky Blinders, finalisti dello scorso anno, hanno confermato lo stesso forte organico con qualche novità.