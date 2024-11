Si cambia all’Atletic Progetto Montagna (girone C di Prima categoria): si separano le strade con mister Mattia Ferretti (nella foto), e al suo posto ecco la soluzione interna con Luca Crovi, che era dirigente addetto alla prima squadra e in passato aveva già allenato l’Atletic sempre in Prima categoria.

La società ha optato su un uomo della società e con esperienza: questa soluzione è pro tempore, in attesa di capire se i dirigenti appenninici sceglieranno di andare avanti così o se prossimamente verrà preso un altro allenatore.

Decisiva per la separazione con Ferretti la sconfitta interna di domenica per 3-1 con al FalkGalileo. I numeri dei bismantovini, retrocessi dalla Promozione, sono complicati: ultimo posto con soli 2 punti, frutto di due pari e cinque sconfitte, con 5 gol fatti (peggior dato insieme agli Original Celtic Bhoys) e 15 subiti (terza peggior difesa dopo quelle di Daino Santa Croce e Viadana). Per Crovi non c’è troppo tempo per preparare la prossima: domani, infatti, è previsto il turno infrasettimanale di Prima categoria.

L’Atletic è chiamato a reagire ospitando alle ore 20.30 la Rubierese, che ha 12 punti e non perde da quattro partite.

Servono punti per iniziare ad allontanare lo spettro della doppia retrocessione consecutiva. Intanto oggi calcio dilettanti protagonista: alle 21, sul sintetico "Lari" a Reggio, ecco uno dei recuperi del 6° turno di Terza, ovvero Rivalta (10)-Amici di Davide (7).

Arbitro designato: Roland Bytyci di Reggio Emilia.