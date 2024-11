La Maceratese in frenata: "Classifica? Ora conta poco"

"Il campionato di Eccellenza si sta rivelando equilibrato e ritengo che sarà deciso verso marzo, ecco in quella fase dovremo farci trovare pronti. In questo momento la classifica conta poco". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, fa il punto della situazione dopo il pareggio colto in casa del Fabriano Cerreto, che ha fatto perdere la vetta alla Rata, scivolata ora al terzo posto dietro Montecchio e Chiesanuova. Il cammino è ancora lungo, l’importante è mantenersi nelle zone alte in vista del rush finale. A Fabriano i biancorossi sono stati costretti a rincorrere gli avversari passati in vantaggio dopo un paio di minuti su autorete. "La partita – spiega il tecnico – è stata condizionata da quella rete arrivata da una lettura sbagliata, poi abbiamo avuto difficoltà ad alzare i giri del motore". Il tecnico si assume le responsabilità per la prima parte del match non brillante. "A livello tattico – spiega – ho commesso qualche sbaglio, nella ripresa siamo andati meglio". Alla fine la Maceratese è tornata a casa con un pareggio che si aggiunge a quello casalingo di sette giorni prima con l’Urbino. "Lo ritengo un punto guadagnato colto sul campo di un Fabriano Cerreto che si è aggiustato durante il campionato ed è stato abile a sfruttare le sue armi".

Il tecnico biancorosso si sofferma su quanto mostrato dai suoi giocatori. "Tra campionato e Coppa abbiamo fornito buone prove, lascia l’amaro in bocca che a volte dobbiamo prima prendere uno schiaffo. Ecco, la Maceratese deve crescere sul piano della mentalità".

La Maceratese deve ora prepararsi per la gara di domenica quando riceverà il Montefano per un derby da affrontare con molta attenzione. Finora nelle quattro gare casalinghe la squadra ha raccolto 5 punti grazie a una vittoria e a due pareggi, tra le formazioni di testa è quella ad avere raccolto di meno sul proprio campo. I biancorossi si sono rifatti in trasferta dove sono stati conquistati 13 punti e nessuna altra formazione ha fatto meglio.