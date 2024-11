Calcio dilettanti. A Formigine e Fossoli sfide ad alta tensione

Due derby ad alta tensione spiccano nel programma degli anticipi che oggi (ore 15) apre il fine settimane dei dilettanti. In Eccellenza al ’Pincelli’ si gioca un Formigine (in foto Carrera, maglia arancio) -Terre di Castelli che vale doppio: i verdeblù penultimi non vincono da 8 giornate, mentre la squadra di Domizzi dopo 6 risultati utili (12 punti) in caso di successo potrebbero salire per una notte a -1 dalla vetta di Nibbiano e Borgo. In Promozione derby caldissimo in zona salvezza a Fossoli fra lo United Carpi (2 ko di fila) e il San Felice ultimo a -1 reduce da 4 sconfitte: nei biancazzurri fuori Guadalupi, Pignatti, Kundome, Nadiri, Vezzani e De Marino, nei giallorossi invece non ci sono Pagano, Stabellini, Gentile, Malavasi e Martino. Le altre gare (15): in Seconda ’E’ Consolata-V. Ancora, in Seconda ’F’ Fonda-Real Dragone, in Seconda ’G’ J. Finale-Cabassi, in Terza ’A’ A. Solignano-Montefiorino e Serramazzoni-La Veloce (18,30), in Terza ’B’ Concordia-Sozzigalli.

Domani. In Serie D domani la Cittadella cerca rilancio sul campo del fanalino Sammaurese. Mister Salmi non ha Fontana (stagione finita), verso un nuovo forfeit anche Aldrovandi e Osuji oltre a Mondaini (problema muscolare col Fiorenzuola). Sardella ha ripreso ad allenarsi ma al massimo potrebbe andare in panchina, in difesa a destra Carretti si gioca una maglia con Gandolfi, in mediana ballottaggio Mora-Caesar Tesa. Nei romagnoli torna Canalicchio, unico out Gningue. In Eccellenza domani il Castelfranco cerca i primi punti in casa con la Fidentina coi dubbi di Zenzola, Bahi e Murat.

Davide Setti