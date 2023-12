Calcio dilettanti. Anticipano Portuense e X Martiri col Persiceto. S. Agostino segue Napoli

Trasferta bolognese per la Portuense nell’anticipo di oggi pomeriggio in Promozione. Alle 15 i rossoneri faranno visita al Felsina, matricola di buon livello che può mettere in difficoltà i rossoneri, non fosse altro perché scenderanno in campo rimaneggiati. Paolo Mariani dovrà infatti rinunciare a Grazia, Nicolasi, Sorghini, Rubini, Fomete, Di Domenico e Masiero, oltre all’ex capitano Formigoni, che è stato svincolato. Sfida d’alta quota a Porotto in Prima Categoria, dove alle 15 calerà il Persiceto: entrambe sono seconde in classifica. "E’ una partita da tripla – sostiene Davide Bolognesi, allenatore biancazzurro – non c’è niente di scontato. Vale molto, inutile negarlo, in palio c’è il ruolo di antagonista della Centese, la favorita per la vittoria finale".

Infine in Eccellenza, Sant’Agostino a caccia di una punta dopo l’addio di Brito: oltre a Notari piace anche l’esperto Alessandro Napoli.