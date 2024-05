Calcio dilettanti Arrivano i primi “spifferi“ di mercato. Pontremolese, Alessi,. Della Bona e Puppi in pole per la panchina

"Non possiamo sbagliare scelte per poi ritrovarci con tre allenatori come è successo in questa stagione". Questo aveva detto Pier Giorgio Aprili, in uno dei vari rinvii sull’annuncio del nuovo allenatore della Pontremolese. In buona sostanza in casa dell’Azzurra è iniziato il “minivalzer“ della panchina. Con Aprili che avrebbe detto ai suoi collaboratori: "Il nuovo allenatore? Intanto dobbiamo vedere come ripartire e da dove ripartire nella prossima stagione, comunque non entro questa settimana e poi c’è l’obbligo di analizzare la posizione di Giorgio Chelotti". Fra i papabili emergono i nomi di David Alessi, segnali sarebbero arrivati nelle ultime ore all’attuale mister della San Marco Avenza, sebbene senza un contatto con i dirigenti di piazza Caduti di Superga. E in lizza ci sono anche due tecnici in passato accostati all’Azzurra come l’ex giocatore della Pro Patria, Foce Vara Giovanni Puppi e l’attuale allenatore del Pietrasanta Giuseppe Della Bona. "Già il fatto di essere accostato alla Pontremolese è un motivo di orgoglio e se mi chiamasse non le direi certamente di no". Stando agli spifferi mercato, non lo direbbe nemmeno Della Bona, anche se il tecnico biancoceleste smentisce ogni tipo di contatto.

La Villafranchese ha preso Nicolas Bresciani. Anche il Mulazzo ha preso Bresciani. Sull’ex numero tre del Livorno, proprietario dei propri destini, ma fino al 30 giugno prossimo di proprietà del sodalizio di Piazza caduti di Superga, si sta giocando una partita importante, che va oltre il valore, pur altissimo, del laterale della Pontremolese. Su Bresciani ruota la grande sfida tra Diego Giacominelli da una parte e il responsabile dell’Area tecnica dei rossoblù Strata dall’altra.