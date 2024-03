Calcio dilettanti. Bibbiano/San Polo decimato: in quattro squalificati un turno

Le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo round a menu ridotto prima della sosta pasquale. In Promozione una giornata al poker Benassi, Errigo, Lucchini e Macca tutti del Bibbiano/San Polo, Messori (Campagnola). In Seconda categoria tre turni al centrocampista Macoumba Mbengue (Gualtierese), perché offendeva l’arbitro alla notifica dell’espulsione per doppio giallo. Una gara a Cominci (Barcaccia).

In Terza categoria multa di 100 euro al Vetto per intemperanze dei propri sostenitori. Out fino al 7 aprile mister Alberto Ghizzoni (Fosdondo) per offese ai calciatori avversari. Tre gare a Samuele Briselli e ad Andrea Favali (Vetto) perché a fine gara offendevano l’arbitro. Due giornate a Kastrataj (Ramiseto/Ligonchio). Un turno a Crispino (Plaza Montecchio), Coly (Puianello), Peterlini e Rinaldini (Sporting Tre Croci) Bertucci e Mungo (Vetto). Mercoledì 3 aprile si torna in campo con un turno infrasettimanale per Eccellenza e Promozione, mentre da domenica ci sarà il passaggio all’orario primaverile con calcio d’inizio alle 15.30 per effetto del ritorno dell’ora legale.