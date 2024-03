Calcio dilettanti. Cambiano i campi per il turno di domani. Ecco le squalifiche

A tempo di record, in vista del turno di domani, il giudice ha emesso i provvedimenti relativi a domenica. La sfida United Carpi-Bibbiano/San Polo rinviata per campo impraticabile si gioca mercoledì 13 marzo sullo stesso campo. Il Bibbiano/San Polo domani con lo Sporting Scandiano al Bedogni alle 20.30, mentre il Vezzano sceglie il sintetico della Canalina per sfidare l’Atletic Progetto Montagna, infine la Vianese sarà ospite del Castelnuovo Rangone sul neutro di San Michele. Posticipata a giovedì sera Carignano-Boretto sul sintetico di Colorno. In Prima il Masone a San Martino in Rio per ospitare il Daino.

In Eccellenza una gara a Daniele Calabretti (Bagnolese), Dallaglio e Bevilacqua (Montecchio). In Promozione una a Valmori (Castellarano), Iaquinta (Sporting Scandiano), Ferri (Vezzano), Zogu (Sammartinese).