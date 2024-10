Calcio Dilettanti. Carpine, cambio in panchina. Esonerato Buffagni, arriva Morellini

Salta un’altra panchina nei dilettanti, questa volta nel girone ’G’ di Seconda. La sconfitta 3-0 a Finale è costata l’esonero a Davide Buffagni che da ieri non è più l’allenatore della Carpine. I carpigiani dopo le prime 5 giornate sono al penultimo posto con 3 punti, frutto del 2-1 di Santa Croce nel derby con la Cabassi e di 4 sconfitte. "Un ringraziamento a mister Buffagni per tutto quello che ha fatto per questa società – recita la nota della società – è stata una scelta molto difficile perché per noi contano prima i valori umani e Davide è stato uno dei pochi allenatori ad averne. Se oggi la Carpine è una società migliore e se molti giocatori sono cresciuti è anche per merito suo. Abbiamo condiviso 3 anni insieme con tanti successi e grandi soddisfazioni, ma siamo sicuri che sarà un arrivederci". Il tecnico ex Cavezzo, United Carpi, Ganaceto e Virtus Campogalliano, era arrivato a dicembre 2021, terzo allenatore dopo Campedelli e Perrotta di una stagione difficile, poi chiusa con la salvezza. Al suo posto la Carpine ha scelto Sandro Morellini (foto), per un anno e mezzo (da giugno 2022 fino a dicembre 2023) al timone del San Prospero Correggio ed ex giocatore di Centese, Rolo, Lentigione, Fabbrico, Campagnola e Riese.

United Carpi. Nonostante il pessimo avvio di stagione (4 pari e 3 ko in 7 gare) e l’ultimo posto, la società ha rinnovato la fiducia a mister Beppe Greco.

