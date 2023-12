Calcio dilettanti. Cdr, settore giovanile in festa. Un evento con 400 partecipanti

Con la prima squadra impegnata nella corsa per conquistare i playoff di Promozione che ha virato al 5° posto al termine del girone di andata, in casa Atletic Cdr Mutina sono stati i baby (foto) i protagonisti del finale di 2023. In oltre 400 fra tesserati e famigliari hanno partecipato alla grande serata degli auguri che si è tenuta presso il ristorante ’Saliceta’ per augurarsi buon Natale e darsi l’appuntamento al nuovo anno con la ripresa dell’attività.

Durante l’evento si sono succeduti sul palco al saluto il presidente Giovanni Maggi e il responsabile tecnico Marcello Ferrari che hanno salutato la grande platea intervenuta e dato il via ai tanti momenti ludici che hanno accompagnato la serata, che come da tradizione nel finale si è chiusa con la lotteria arricchita da numerosi gadget per i presenti. "Un grazie speciale ai ragazzi, alle loro famiglie – ha spiegato Maggi nel corso dell’appuntamento dedicato alle festività – e allo chef Tony, titolare del locale, per l’ottima accoglienza e la vicinanza che ci hanno dimostrato".

d.s.