Calcio Dilettanti/ Coppa Prima. Vernillo è l’eroe del Colombaro. Dopo otto anni ecco la Promozione

colombaro

1

daino

0

COLOMBARO: Tosi, Calò, Vandelli, Antonioni, Marino, Evangelisti, Gazzotti, Vernillo, Dapoto (39’st Adjetey), Cigarini, Sammarco (30’st Sganzerla). A disp: Bellotti, Fontanesi, Sacchetti, Dekaj, Refolo, Maietta. All. Antonelli.

DAINO: Pellicciari, Berselli (39’st Paterlini), Bertolotti (35’st Galetta), Iotti (10’st Benatti), Rabitti, Esposito, Rota, Magnanini (45’st Taglia), Durante (30’st Paterlini), Macrì, Carta G. A disp: Ruggiero, Ricci, Peluso, Carta D., Estaminati. All. Di Martino.

Arbitro: Meloro di Parma

Reti: 10’ Vernillo

Note: espulsi al 23’st Antonioni e al 47’st, ammoniti Antonioni, Carta G., Cigarini, Marino, Vandelli.

È un grido atteso 8 anni quello che si alza da Savignano e riporta il Colombaro in Promozione. I ragazzi di Stefano Antonelli hanno vinto la finale della Coppa di Prima e come primi della classifica dei ripescaggi hanno la certezza del salto di categoria. Al 3’ punizione alta di Cigarini. Al 10’ Vernillo sfrutta la ribattuta della difesa avversaria e al volo mette il pallone all’angolino. Al 20’ da fuori di Magnanini impegna Tosi. Al 30’ tiro da fuori di Cigarini che esce. Dopo poco è ancora Cigarini a presentarsi davanti a Pellicciari ma il sinistro non è preciso. Al 40’ decisivo Pellicciari su Calò. Al 68’ l’arbitro estrae il secondo giallo per il già ammonito Antonioni che però non aveva commesso il fallo: un episodio da possibile errore tecnico dell’arbitro, anche se a svantaggio del Colombaro. In dieci la squadra di Antonelli si difende con ordine senza rischiare troppo e nel recupero restano in 10 anche i reggiani per il rosso a Benatti. Poi scoppia la gioia degli orange.