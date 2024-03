Calcio Dilettanti. Corlo, la festa per la promozione è più vicina. Mancano due punti per accedere alla Prima

Dopo il Campogalliano, un’altra modenese sta per tirare fuori lo champagne dal freezer. È il Corlo capolista da inizio stagione in Seconda ’E’ a cui manca solo la matematica (2 punti da conquistare in 3 gare) per festeggiare. Dopo un cammino roboante (14 risultati utili iniziali, di cui 6 vittorie nelle prime 6 giornate), i biancoverdi di mister Sarno hanno dato un altro strappo nell’ultimo mese, vincendo 5 delle ultime 6 gare e domenica grazie al 3-0 sul Rubiera hanno allungato ancora grazie allo 0-0 fra le due inseguitrici Cerredolese e Real Maranello, ora entrambe a -11. Un margine che a 3 gare dalla fine varrebbe già la matematica, ma la Cerredolese ha una gara da recuperare e quindi può ancora fare 12 punti: per il Corlo dunque la festa potrebbe arrivare dal divano se giovedì 28 alle 21 a San Michele la Cerredolese non battesse il Roteglia, altrimenti ci sarà da aspettare la trasferta del 7 aprile a Serramazzoni col Fox.

Fonda. Dopo la bocciatura del ricorso contro i 4 anni e mezzo di squalifica al portiere Tonarini, la Fonda non si arrende. "Vogliamo esprimere tutto il nostro disappunto – si legge in una nota – perché la Corte d’appello ha perso una grande occasione di dimostrare la propria capacità nello svolgere il proprio dovere e nel sapere giudicare i fatti. Riteniamo che la Corte non abbia eseguito a pieno le sue prerogative, per cui inoltreremo il fascicolo alla Procura Federale. Non intendiamo assolutamente accettare quella che ci appare una situazione surreale e una enorme ingiustizia sportiva". d.s.