Calcio dilettanti. Correggese: presi . Solinas e Vezzani. Martinez a Bagnolo

Doppio arrivo alla Correggese: l’attaccante Simone Solinas (foto) e il difensore 2002 Lorenzo Vezzani. Entrambi saranno a disposizione per la sfida di domenica in casa del Real Formigine. Il primo, classe 1996, è nato a Sassari ed è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari con cui ha anche esordito in Serie A. Poi una lunga esperienza in D e una parentesi in Eccellenza con la maglia della Piccardo Traversetolo. In questa prima parte di stagione ha giocato in Sardegna, nel Calangianus, in Eccellenza. Lorenzo Vezzani, difensore classe 2002, è cresciuto nel Carpi e torna a Correggio dopo che c’era già stato nella prima parte di stagione nel campionato 202021. La scorsa stagione era alla Bagnolese.

La Bagnolese alla fine ha accolto Leandro Martinez, puntero argentino di 34 anni che si era liberato dal Salsomaggiore. Con i suoi gol proverà a tirare fuori i rossoblù dai bassifondi dell’Eccellenza. In Promozione secondo colpo invernale per il BaisoSecchia: arriva in appennino Cataldo Minutolo, difensore 31enne che era al Rolo. La Sammartinese si è accaparrata, a proposito di Bagnolese, un centrocampista che si era liberato nei giorni scorsi dai rossoblù: è Mattia Vezzani, classe 1999. Il Boretto saluta Pape Gueye: il mediano 24enne proseguirà la stagione al Noceto. In Prima categoria è attiva la Povigliese: arriva anche Matteo Gualerzi, difensore centrale e all’occorrenza terzino del 1991 che era al Quattro Castella. Doppia novità a Casina: i biancorossi hanno ufficializzato due esterni: Filippo Galasso (1999, dalla Borzanese) e Andrea Donati (1999, ex United Albinea). Gli ex della provincia. Cherif Diallo, puntero del ’97 che ha giocato con la Correggese nel 2020-21, è passato dalla Clivense al Ravenna (Serie D, allenato da Massimo Gadda, ex giocatore della Reggiana). Gianluca Zucchini (28 anni), difensore che ha giocato con la Reggiana nel 2015-16, vestirà la maglia del Carpi (sempre in D).

