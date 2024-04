Calcio dilettanti, dalla Serie D alla Seconda categoria. Seravezza e Real: derby lucchesi. Zebre e Pietrasanta, chi riderà?

Tutti in campo domani, con la contemporaneità dei fischi d’inizio per le gare nei vari campionati essendo alla terzultima giornata. L’unico campionato in cui non si giocherà è nel girone A di Eccellenza dopo la morte di Giani sul campo e in attesa del recupero di Lanciotto-Castelfiorentino programmato per mercoledì. Vediamo le designazioni.

Serie D (32ª). Incroci provinciali alle ore 15 per le due versiliesi: il Seravezza in lotta per i playoff sarà a Ghivizzano (arbitra Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto, con assistenti Nicolò Raschiatore di San Benedetto del Tronto e Giacomo Ielo di Pesaro); il Real Forte Querceta in lotta per evitare la retrocessione diretta invece avrà il Tau degli ex Venturi, Meucci e Bernardini al “Necchi-Balloni“ (fischia Giacomo Pasquetto di Crema, coadiuvato dai fiorentini Christian Giannetti e Tommaso Cardini).

Promozione (32ª). Match interni, con cambio dell’ora (non più alle 15.30 ma adesso alle 16) sia per il Viareggio primo a +3 (col Viaccia al Marco Polo Sports Center, dove dirige Alessio Argenti di Grosseto, con Gianni Gambini e Ralf Alfonso Mata Garcia di Pontedera) sia per il Pietrasanta secondo (col Castelnuovo Garfagnana al “XIX Settembre“ dove la terna designata è con Federico Lorenzi di Pistoia, Mirko Mangini di Livorno e Valentina Biondi di Lucca).

Prima categoria (28ª). Nel girone A in casa c’è il Corsanico che, in lotta per salvarsi cercando di andare ai playout al meglio che può, affronta a “Le Colline“ il quasi campione Marginone (arbitro Marco Bolognesi di Pontedera). In zona playoff fuori casa il Forte dei Marmi a Marlia contro la Folgor (Antonio Scalisi di Carrara) ed il Capezzano a Capannori (Francesco Trebbi di Pisa). Nel girone B viaggia in esterna pure la Torrelaghese, che va sul campo dell’Atletico Etruria (Lorenzo Danesi di Pistoia).

Seconda categoria (28ª). Gare interne per Massarosa col Ponte delle Origini (Mamadou Boye di Piombino) e per Sporting Camaiore con l’Ospedalieri (Claudia Cella di Carrara). Fuori casa c’è il Lido nella “Fossa dei Leoni“ con l’Atletico Carrara (Matteo Cancedda di Piombino).