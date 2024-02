Calcio Dilettanti, Eccellenza. Il Terre di Castelli atteso questa sera a Gaggio. L’obiettivo è continuare a inseguire la Cittadella

Smaltiti i festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia torna subito in campo stasera il Terre di Castelli, che alle 20 gioca sul campo di Gaggio Montano con il Faro la gara della 5^ di ritorno di Eccellenza posticipata di 3 giorni per permettere ai ragazzi di Domizzi di giocare la finale col Gambettola. Una gara cruciale per Stanco e compagni, che hanno visto scappare a +10 la Cittadella capolista e che possono fortificare il 2° posto andando a +4 sul Nibbiano e +5 sulla Correggese, entrambe sconfitte domenica. Per Domizzi fuori i soliti lungodegenti Gozzi, Massari e Uhunamure, cui si aggiungono anche lo squalificato Hajbi e l’infortunato Saccani, mentre rispetto alla Coppa torna Pigozzi. Il Faro terz’ultimo non vince da 8 giornate (3 pari e 5 ko), ma sul suo campo sintetico è squadra temibile e in casa ha ottenuto 12 dei suoi 17 punti. Coppa. Il Terre di Castelli sarà spettatore interessato oggi alle 15 della finale della Coppa Italia di Eccellenza toscana, che vede sfidarsi al ’Bozzi’ di Firenze gli aretini del Terranuova Traiana e i livornesi dello Sporting Cecina. Chi vince sarà l’avversario degli oronero negli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa, con andata mercoledì 14 in Toscana e ritorno il 28 a Castelvetro.

Fiorano. Fiducia rinnovata in casa biancorossa per mister Nobile nonostante i 4 ko di fila e il penultimo posto. "Mister e squadra stanno lavorando bene – spiega il ds Omar Ferrari – anche se i risultati non arrivano. Vedremo dopo le prossime due gare con Sanmichelese e Scandiano".

