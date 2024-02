Calcio Dilettanti, Eccellenza. La Cittadella a tutto gas con il nuovo anno

Chi sperava che la flessione di fine 2023, con appena 6 punti raccolti nelle ultime 5 gare di dicembre, avesse riaperto a corsa alla D è rimasto deluso. La Cittadella dopo la sosta è tornata a essere la magnifica macchina da gol che aveva dominato l’Eccellenza e ha di nuovo fatto il vuoto grazie a 5 successi su 5 gare nel nuovo anno: ora il margine è di +10 sul Terre di Castelli (che domani sera alle 20 recupera a Gaggio col Faro), +11 sul Nibbiano, +12 sulla Correggese e +14 sul Castelfranco.

Lo stesso allungo di inizio stagione quando aveva cominciato con 8 vittorie consecutive. E nessuno è riuscito a tenere il passo: Martinez e soci hanno rosicchiato 4 punti al Terre di Castelli (che ha giocato solo 4 gare), 6 al Nibbiano, 9 alla Correggese e 11 al Castelfranco. Il 3-2 nello scontro diretto di Nibbiano, in particolare, ha confermato la forza d’urto offensiva della capolista, in gol già 58 volte in 22 gare e spietata dal dischetto dove ha timbrato 13 volte.

d.s.