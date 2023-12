Calcio Dilettanti, Eccellenza. La Cittadella col Fabbrico per allungare di nuovo

Il netto 3-0 di ieri della Correggese sull’Agazzanese (Leonardi, Luppi, Staiti) mette pepe alla penultima di andata di Eccellenza in campo oggi (14,30). La quarta vittoria di fila della Gallicchio-band porta i reggiani a -1 dalla Cittadella (out solo Azzi, c’è Bellentani) che a San Damaso riceve il Fabbrico. In terza piazza (-5 dalla squadra di Salmi) provano a tenere il passo Terre di Castelli e Castelfranco: la squadra di Domizzi (out Uhunamure, Operato e Iori) gioca a Colorno, la Virtus (Bertetti e Giordano dovrebbero farcela) cerca la sesta vittoria di fila con la Fidentina. In zona calda scontro cruciale per La Pieve (infortunato Lo Bello) contro lo Zola che insegue a -1, mentre il Formigine al completo (ma non c’è ancora Zito) va sul campo del Nibbiano che con la cura-Rastelli ha infilato 6 successi di fila. In Promozione dopo lo 0-0 di ieri fra Camposanto e Cavezzo, oggi nella penultima di andata si giocano due scontri d’alta quota, quello che porta la United Carpi sul campo dell’Arcetana seconda e quello fra Baiso e Sanmichelese, mentre la Cdr Mutina riceve il Castelnuovo. Nelle altre gare Vezzano-Fiorano, San Felice-Nextgen e Quarantolese-Bibbiano.