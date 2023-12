Calcio Dilettanti

Ecco gli ultimi colpi del mercato dei dilettanti che ha chiuso venerdì. In Prima il Solignano ha presso la punta 2005 Faissal Sambare dalla Juniores del Terre di Castelli. In Seconda protagonista lo Junior Finale con due colpi ’di lusso’ fra gli svincolati: in biancazzurro torna il centrocampista ’92 Nicola Pagano, negli ultimi anni in Promozione a Quarantoli e San Felice con mister Molinari, con lui arriva anche il difensore ’92 Davide Pecorari (nell’immagine col presidente Caleffi, foto Indipendente Sportivo) per una vita fra Prima e Promozione con Nonantola, La Pieve e Camposanto. Il Campogalliano capolista di Seconda ’F’ ha rinforzato ancora la rosa: il colpo è quello di Simone Bianco, centrocampista 2000 già in Promozione all’Atletico Spm che negli ultimi 2 anni era a Medolla, fra i pali ecco lo svincolato Nicolò Arduini (’92) ex Vadese, mentre l’altro portiere Ceci saluta verso Masone. Alla Fonda Pavullese ufficiali i 4 centrocampisti Hamza El Hanki (2000) dal Polinago (era al Montefiorino), Nicholas Brusiani (2001) dal Pavullo, Giulio Paci (2001) di ritorno dall’Erasmus in Australia e Davide Boni (‘97) dal Pavullo. Il Piumazzo mette dentro le punte Gabriele Gambino (2000 dall’Anzolavino) e Abubakar Tourè (2001) dal Lame, mentre alla Solarese arriva dalla Vis Matteo Sogari punta 2002 ex Sanmartinese e Cavezzo. In Terza all’Eagles Ancora 4 arrivi: dalla Madonna di Sotto il difensore Marco Vangimigli e il centrocampista Antonio Corvino, dal Real Modena il difensore Giovanni Menozzi e dalla Prignanese il portiere Marco Francioso. Ceduta la punta Trotta e il centrocampista Righi alla Prignanese, svincolati il portiere Levoni e il centrocampista Pecorino.

d.s.