Calcio Dilettanti. Giocano Colombaro e Mirandolese. Doppia sfida a caccia della coppa

Colombaro e Mirandolese vanno a caccia della coppa in questo giovedì festivo che vede lo stadio ’Vicini’ di Savignano sotto i riflettori. L’impianto del Valsa ospita infatti alle 15,30 la finale della Coppa di Seconda fra la Mirandolese (out Stabile squalificato) e i ducali del Busseto, mentre alle 19 sarà la volta della finale della Coppa di Prima fra il Colombaro e i reggiani del Daino Santa Croce, due sfide (in entrambe in caso di parità ci sono supplementari e rigori) che però in ottica promozione alla categoria superiore hanno due pesi differenti. Nella finale di Seconda si sfidano due squadre già promosse, il Busseto che ha vinto in volata la Seconda ’B’ e i gialloblù di mister Marc Bonissone, che proprio grazie al trionfo dei parmensi sono già certi di essere i primi nella classifica dei ripescaggi, con la certezza di essere in Prima categoria. Del tutto diversa la vigilia della finale della Coppa di Prima, che pure mette la vincente in testa alla griglia dei ripescaggi in Promozione: il Colombaro di mister Stefano Antonelli è ottavo in Prima ’D’ e già fuori dalla corsa playoff, mentre i reggiani del Daino sono quinti in Prima ’C’ a 90’ dalla fine (+1 sulla Povigliese) ma al momento il -8 dal Masone secondo farebbe non giocare la semifinale playoff e quindi nell’ultimo turno dovranno abbassare a massimo 6 punti il divario, altrimenti la loro stagione sarebbe finita. Per entrambe dunque la finale di Coppa è una finale anche per il salto in Promozione, che il Colombaro (oggi privo di Malavasi) aspetta addirittura dalla stagione 2015-16. d.s.