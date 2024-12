Calcio dilettanti: gli anticipi. Che attesa per il derby tra Luzzara e Boretto. Il Campagnola vuole il secondo posto

Non solo sette anticipi di campionato, anche un quarto di finale di Coppa di Seconda categoria: si giocano un posto in semifinale Virtus Mandrio e San Prospero Correggio. Si gioca in gara secca alle 18 a Campogalliano, con arbitro Luca Scolari di Reggio. In caso di parità nei 90’, subito i rigori.

Tra gli anticipi spiccano due match di Promozione. Nel girone A gran derby tra Luzzara (22) e Boretto (25), con entrambe che intravedono i playoff all’orizzonte. Si gioca alle 15 e arbitra Alex Asaro di Finale Emilia. Lo stesso discorso lo si può fare per Pontenurese (22)-Vezzano (25): fischio d’inizio alle 15, con direzione di gara di Armando Tortoriello di Imola. Poi il girone B, dove si alza la posta in palio: il Campagnola (31) sogna la seconda posizione almeno per una notte e può ottenerla battendo l’ostica Pieve Nonantola (27). Si gioca alle 14.30: arbitra Alessandro Tassi di Forlì.

In Prima triplo antipasto. Nel girone B ecco Palanzano (19)-Quattro Castella (17) alle 14.30, arbitra Giuliano Petillo di Reggio. Gara interna per un Atletico Bibbiano Canossa (20) che non perde dal 27 ottobre: ospiterà la seconda della classe Langhiranese (26) alle 14.30. Arbitro: Damiano Bellini di Modena. Nel C, la Campeginese (13) riceve il Guastalla (27) alle 15 e arbitra Francesco Storti di Parma. Chiudiamo con la Terza: il Fogliano (12) ospita lo Sporting Tre Croci (27). Arbitro: Alberto Catellani di Reggio.