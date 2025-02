Calcio dilettanti, i recuperi. Mercoledì prossimo c’è X Martiri-Casumaro

Il comitato regionale della Figc ha messo in cantiere le date dei recuperi, che al momento per le formazioni di casa nostra riguardano soltanto la Promozione, girone C. Mercoledì prossimo a Porotto, alle 20,30, è in programma il derby X Martiri Casumaro, gara non disputata la settimana scorsa per il campo reso impraticabile dalla pioggia, in casa della X Martiri.

E non è tutto, perchè il periodo intensissimo del Casumaro proseguirà anche la settimana successiva, con l’ennesimo tentativo di recuperare Casumaro-Valsanterno, il cui primo recupero è stato interrotto per nebbia mercoledì scorso, al 17’ del primo tempo sullo 0-0.

Si riprenderà esattamente da quell’istante, mercoledì 19 febbraio, alle 18 sul sintetico di Sala Bolognese.