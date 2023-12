Calcio dilettanti. Il Boretto cambia allenatore per uscire dalla crisi. Sandro Melotti al posto di Ennio Botta

Il Boretto (Promozione) cambia: Sandro Melotti (foto) è il nuovo allenatore. Prende il posto dell’esonerato Ennio Botta. La dirigenza ha deciso che il bilancio non è soddisfacente: il Boretto non vince da 5 turni ed è scivolato in quart’ultima posizione con 19 punti, frutto di 3 vittorie, 4 ko e 10 pareggi (è la reggiana in tutti i dilettanti ad aver pareggiato di più).

Melotti, che guiderà il primo allenamento mercoledì, è un ex calciatore professionista, con esperienze in C a Gualdo, Ravenna, Brescello e Pizzighettone e 7 presenze in B a Castel di Sangro. Da allenatore lo si ricorda con Pallavicino, Agazzanese (promosso in Eccellenza), Bobbiese e, ultima esperienza, Carignano.

Arcetana. Il classe 2004 Alessandro Strozzi, centrocampista, ceduto in prestito allla Borzanese.