Calcio Dilettanti. Il Castelnuovo ha preso Buffagni

Un nuovo difensore per il Castelnuovo che ha chiuso con Diego Buffagni, classe 2004 che arriva dal Formigine. Sempre in Promozione il Nextgen annuncia il centrocampista Roberto Battaglia, 2002, dallo Sporting Scandiano: il giocatore è cresciuto nel Sassuolo e ha giocato anche con Forlì e Modenese. In Prima il portiere Stanco potrebbe lasciare l’Ubersetto. Le altre. In D il Prato dopo Gargiulio ha preso l’attaccante Sowe (’97) dalla Cavese. Il Sangiuliano ha liberato Cinelli, Nobile (all’Asti) e Rao (al Gozzano), il Borgo San Donnino saluta l’attaccante Bingo e il portiere Monteverdi, in entrata Djuric centrocampista ’92 dal Riccione e il difensore Egharevba dal Chieri, per il Sant’Angelo ecco la punta 2004 Montalbano dal Gozzano. In Eccellenza due nuovi arrivi alla Correggese, la punta ‘96 Solinas e il difensore 2002 Vezzani.