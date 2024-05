Calcio Dilettanti. Il Cavezzo riparte da Gelati, Casini a Maranello

Sono giorni di programmazione per le squadre dei dilettanti. In serie D la Cittadella, dopo l’annuncio di Biagini al fianco di Fantazzi, sta facendo il giro delle conferme, mentre la Vianese preme su Falanelli e un paio di ’big’ di Eccellenza sono sule tracce di Martinez. In Eccellenza ancora in stand by sia il Formigine - dove c’è un gruppo di imprenditori locali che sta dialogando col patron Masi e dove ha già salutato mister Sarnelli che firmerà con la Vianese – sia il Castelfranco, dove il ds Ghidini attende dalla società le direttive per la prossima stagione, ma si sta anche guardando intorno dopo l’ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni. In Promozione lunedì sera c’è stata la cena di fine anno della Cdr Mutina, dove il patron Morselli non ha ancora sciolto le riserve sul futuro: aperti tutti gli scenari, dal rilancio delle ambizioni fino alla decisione di non andare avanti. Molto attivo il neopromosso Colombaro: dopo la conferma di mister Antonelli e del suo staff arrivano la conferma di Masi e l’arrivo di Lorenzo Rispoli, centrocampista 2003 che torna in orange dopo gli ultimi anni alla Sanmichelese. In Prima il Cavezzo riparte dal direttore sportivo Michele Gelati, che approda in biancazzurro dalla Vis San Prospero. "Il progetto riparte dopo una stagione difficile – spiega il presidente Simone Vellani – e la retrocessione. A breve annunceremo il mister, vogliamo costruire una squadra che possa arrivare ai playoff". A Maranello, in attesa del mister che guiderà un progetto giovane, la novità è quella del ritorno di Marco Casini, centrocampista classe ’90 (foto) con un lungo passato fra Castelfranco, Formigine (con entrambe la D), Colombaro e Rosselli, che dopo due anni al Real Maranello da giocatore-direttore sportivo ricoprirà lo stesso ruolo anche in biancazzurro, collaborando al fianco di Daniele Giovanelli. A San Cesario l’Atletico Spm riparte da mister Fochi, che ha portato i rossoverdi alla salvezza subentrando a Moretti a gennaio. La prossima settimana ci sarà il Cda in casa Terre di Castelli, dove si parlerà anche del futuro della Nextgen appena scesa in Prima, ma è probabile che il progetto della seconda squadra oronero vada avanti. Conferma in panchina sono anche quelle della Solierese con Vincenzo Conte e della Madonnina, che riparte da. Michele Cavuoto e ha definito anche il primo innesto con il centrocampista classe ’90 Claudio Baia dalla Consolata. In Terza il Manzolino ha confermato in panchina il tandem Burini-Fantoni.

Playoff regionali. In Prima domenica lo Smile (già certo del ripescaggio) ospita il Sorbolo Biancazzurra nei quarti regionali di Prima.

Davide Setti