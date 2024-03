Calcio dilettanti. Il Gallo sbanca Casalecchio e vola in semifinale

Prosegue il cammino in Coppa Emilia per il Gallo, che nei quarti di finale ha battuto 2-0 fuori casa il Real Casalecchio, aggiudicandosi così un posto tra le quattro semifinaliste del torneo. L’undici di mister Zambrini indirizza la gara con un ‘uno-due’ a cavallo tra il 30’ ed il 35’, due reti in fotocopia da calcio d’angolo: sono Bianchi e Poletti ad infilare l’estremo difensore dei padroni di casa Landi e a spianare la strada verso la vittoria dei ferraresi.

La gara si sviluppa poi sul filo dell’equilibrio, col Gallo bravo e capace a gestire i ritmi e i tentativi di riaprire il match del Real Casalecchio, formazione che milita nel girone E di Prima Categoria.

Nella ripresa è il capitano Novelli a comandare la difesa e a chiudere ogni tipo di spazio per l’attacco bolognese, mai veramente pericoloso verso la porta di Vespucci. Il Gallo approda così alle semifinali, che si giocheranno mercoledì 10 aprile: gli amaranto incontreranno una tra Virtus Faenza (Ravenna), Daino Santa Croce (Reggio Emilia) e la vincente tra Colombaro (Modena) e Quattro Castella (Reggio Emilia).

La squadra vincitrice della Coppa Emilia di Prima Categoria sarà inserita al quinto posto nella graduatoria per i ripescaggi in Promozione, dietro alle semifinaliste dei playoff regionali.

Per la società del presidente Carlo Baldissara, in ogni caso, un cammino di cui andare orgogliosi in attesa delle ultime e decisive partite.

j.c.