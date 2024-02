Calcio dilettanti: il giudice sportivo. A Gavasseto le zuffe si fanno in accappatoio

Sarà il Comunale di Poviglio ad ospitare mercoledì prossimo (ore 20.30) la semifinale della Coppa Italia di Promozione fra Sporting Scandiano e Luzzara. L’altro confronto Bakia-Faenza sarà in contemporanea nel ravennate a San Zaccaria; in caso di parità si procederà direttamente coi rigori.

Giudice sportivo: in Eccellenza multa di 350 euro alla Brescello Piccardo perché propri tifosi introducevano e usavano fumogeni all’interno del proprio settore, inoltre insultavano l’arbitro.

Quattro gare a Gian Marco Rizzi (Brescello Piccardo) per aver rivolto espressione irriguardosa verso la terna arbitrale e un turno a Fomov, sempre della Brescello Piccardo.

In Promozione multa di 150 euro al Luzzara per intemperanze dei propri tifosi. Out fino al 20 aprile mister Sandro Melotti (Boretto) per ingiurie alla terna arbitrale e per offese all’allenatore avversario. Quattro gare a Nicolò Scaglioni (Boretto) per aver sputato verso un avversario. Un turno a Bucci, Favali e Musto (Atletic Progetto Montagna), Cabras e Sassi (Boretto), Camara e Camillo (Campagnola), Bovi (Castellarano), Nunziata (Luzzara), Grossi e Spadacini (Vezzano).

In Prima categoria una giornata a Costa e Marchese (Boca Barco), Grasselli, Ouagua e Muto (Celtic Cavriago), Truzzi (Guastalla), Teggi e Ventura (Masone), Dieng (Povigliese), Catellani (Quattro Castella), Benedini (Reggiolo), Brocchetta, Culzoni e Lugli (Virtus Correggio) e Oppido (Virtus Libertas). In Seconda categoria due turni a Colato (Reggio Calcio). Una gara a Menzà (Montecavolo), Morani e Palermo (Real Casina), Vacondio (Santos 1948), Del Giudice (Reggio Calcio), Grasselli (Saxum United), Semeraro (United Albinea). Per la Terza categoria il match Casalgrandese-Vetto, sospeso al 40’ della ripresa per infortunio all’arbitro Lassouli sul parziale di 2-1, si recupera per i restanti 5’ più eventuale recupero mercoledì prossimo (ore 21) sempre sul sintetico di Villalunga.

Tre giornate a Maicol Gottardo (Invicta Gavasseto) perché, espulso per aver colpito con un calcio un avversario, a fine gara usciva dagli spogliatoi in accappatoio venendo alle mani con degli avversari. Due gare a Boni (Fogliano) e Cigarini (Invicta Gavasseto) perché a fine gara colpivano giocatori avversari. Una gara a Cortenova (Biasola), Silvestri (Collagna), Sendrea (Felina), Tabacco (Fogliano), Bini (Gatta) e Russo (S.Ilario).