Calcio dilettanti: il giudice sportivo. Primo ’storico’ stop per Bruini

Le decisioni del giudice.

In Eccellenza inibito fino al 3 aprile il d.s. Giancarlo Bruini (Rolo) per aver rivolto offese agli occupanti della panchina avversaria ed è così la prima squalifica in assoluto da dirigente per lo storico tesserato del club della Bassa. Quattro giornate a Simone Michelotti (Fabbrico) perché dopo aver segnato un gol offendeva l’arbitro. Una gara a Coscelli (Bagnolese), Notari (Brescello), Errichiello (Rolo).

In Promozione una settimana di stop al mister Mattia Ferretti (Atletic Progetto Montagna) per proteste verso l’arbitro. Due turni Nunziata (Luzzara). Una gara ad Amore (Atletic Progetto Montagna), Parmiggiani (Boretto), Camara (Campagnola), Tinterri (Luzzara), Albertini (Riese) e Setti (Sporting Scandiano).

In Seconda stop fino al 14 aprile al dirigente Moris Venturi (Virtus Bagnolo) per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro. Una gara di stop a mister Andrea Unni (Atletico Bibbiano Canossa). Cinque giornate al portiere Daniel Bondarev (Gualtierese) perché "a un richiamo da parte dell’arbitro gli proferiva frasi offensive arrivandogli a due dita dalla faccia. Dopo l’espulsione non lasciava il terreno di giuoco e proferiva frasi minacciose nei confronti dell’arbitro. Solo con l’intervento dei dirigenti veniva allontanato e portato negli spogliatoi. A fine gara seguitavacon le minacce nei confronti del direttore di gara tanto che il dirigente accompagnatore si poneva tra il giocatore e l’arbitro in difesa di quest’ultimo. Quando l’arbitro entrava nel proprio spogliatoio, col dirigente e chiudeva la porta Bondarev la calciava aprendola". Un turno a Diletto e Fontanelli (Atletico Bibbiano Canossa), Capi (Gualtierese), Corbelli (Real Casina), Gregorio e Luongo (S.Faustino), Carubbi (Santos 1948), Toma (Saxum United), Reggiani (Virtus Bagnolo).

In Terza stop fino al 31 marzo per mister Alex Bertolini (Puianello) per gravi proteste. Due turni a Zannini (Ramiseto/Ligonchio). Uno a Jaiteh (Cadelbosco), Cozzolino (Cavriago), Francia (Felina), Saidy (Ramiseto/Ligonchio), Meglioli (Sporting Tre Croci), Alves Medeiros e Belkhadi (S.Ilario).