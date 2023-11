Calcio dilettanti: il giudice sportivo. Tante (troppe) offese all’arbitro: piovono squalifiche su giocatori e allenatori

Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza multa di 50 euro al Montecchio per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro. Una gara a Bationo (Fabbrico) e Galli (Rolo).

In Promozione quattro turni all’attaccante Serafin Roberi (Campagnola) per aver rivolto espressione ingiuriosa verso l’arbitro. Una giornata a Ghirelli (BaisoSecchia), Sgro (Campagnola), Flisi e Kpalobi (Luzzara), Bega (Sammartinese), Fabio Piermattei (Vezzano) e Caselli (Vianese). In Prima categoria out fino al 13 dicembre il vice-allenatore Gianluca Rondanini (Carpineti) per espressioni ingiuriose all’indirizzo di un giocatore avversario. Tre giornate a Bassir (Celtic Cavriago). Una gara a Zanichelli (Povigliese), Bellini (Reggiolo). In Seconda categoria out fino al 10 dicembre mister Vincenzo Criscuolo (S.Faustino) per offese e spintoni con un calciatore avversario. Due turni a Mbengue (Gualtierese). Una gara a Casolari (Barcaccia), Romagnani (Montecavolo), Mercati (Real Casina). In Terza categoria stop fino al 24 dicembre per mister Daniele Arduca (Cadelbosco) per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro a fine gara. Tre giornate a Stefano Galeotti (Cadelbosco) per offese verso l’arbitro a fine gara. Una gara a Mussini (Cadelbosco), Malagutti (Fogliano), Cattini (Fosdondo), Viani (Puianello) e Iacovino (Sporting Tre Croci). Stasera (ore 21) si completa il girone d’andata del girone A di Terza categoria col recupero Collagna-Amici di Davide spostato sul sintetico di Castelnovo Monti.