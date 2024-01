Calcio Dilettanti. Il Medolla cambia e si affida a mister Semeraro. Mezzetti torna in sella col Medicina Fossatone

Non è bastata la vittoria per 1-0 sulla Cabassi a Michele Breveglieri, tecnico del Medolla, che ieri è stato esonerato dalla società biancoverde di Seconda ’F’. Al posto dell’ex tecnico del Bondeno, arrivato in estate al posto di Grossi, è stato scelto Alessandro Semeraro, cavezzese doc classe 1966. Per il popolare ’Sem’ si tratta di una ’prima’ assoluta in categoria, dopo una carriera vissuta esclusivamente fra Eccellenza e Promozione dove ha guidato fra le altre Folgore Rubiera, Centese e da ultimo Cavezzo, salvato nel campionato scorso senza passare dai playout. Il Medolla con 31 punti (9 vittorie, 4 pari e 2 ko) si è appena ripreso il 2° posto scavalcando la Virtus Mandrio, che lo aveva sorpassato nello scontro diretto di una settimana fa, mentre la vetta del Campogalliano ancora imbattuto (13 vittorie e 2 pari) è distante 10 punti. A Medolla si riforma così il tandem composto dal dg Lorenzo Bordini e Semeraro, protagonista (col ’Sem’ in campo) di tante battaglie estive al Torneo di Scortichino.

Mezzetti. Torna in pista un altro tecnico modenese: Lorenzo Mezzetti ieri ha firmato con il Medicina Fossatone, quinto in classifica nel girone ’B’ di Eccellenza (un punto nelle ultime 3 gare) che la scorsa settimana aveva esonerato Geraci, affidando la panchina temporaneamente a Benazzi della Juniores. Classe ‘72, Mezzetti ha allenato fra le altre Fiorano, Monteombraro e Castelvetro, poi all’Imolese ha vinto la Primavera 3 e guidato alla salvezza la prima squadra in Lega Pro nel 2020-21.

d.s.