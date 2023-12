Calcio Dilettanti, il mercato. Il San Felice punta su Cremaschi per l’attacco. La Cdr pensa a Shehu. Ubersetto saluta mister Obici

Tante trattative nel mercato dei dilettanti. In Promozione il San Felice potrebbe puntare su Simone Cremaschi per l’attacco, con la punta classe ‘96 ex Campagnola in forza al Formigine che in giallorossi è già stato fino alla stagione 2020-21. La Cdr Mutina ha messo il mirino su Renalt Shehu, difensore classe ‘92 del Cavezzo, per regalare un rinforzo arretrato a mister Greco. In Prima tante squadre sono sulla pista di bomber Veronesi, a segno con altre 2 reti anche sabato nel 2-2 del Monteombraro con l’Atletico Spm: oltre a Formigine e Terre di Castelli anche lo Zola si è mosso per il bomber. In Prima nuovo innesto in arrivo al Colombaro con Luigi Marino, difensore 2002 ex Formigine e Smile in forza al Ganaceto. Intanto la Lnd ha deciso che nelle prossime due stagioni di D gli under obbligatori scenderanno da 4 a 3.

Panchine. La sconfitta per 4-1 subita a San Damaso è costata la panchina ad Alessio Obici (foto) che da ieri non è più l’allenatore dell’Ubersetto neopromosso. Con soli 3 punti n elle ultime 5 giornate i gialloblù sono penultimi in Prima ’D’ e oggi annunceranno il nome del nuovo tecnico. Resta in sella a Fiorano mister Nobile anche dopo il ko con il Baiso.

